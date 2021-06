La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que la decisión de no renovar los contratos de un grupo de trabajadores se debe a la falta de presupuesto.

En un comunicado, difundido tras la protesta de “ex locadores” en una de sus sedes, la entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) descartó que se trate de un despido masivo y que gestiona la transferencia de un presupuesto adicional para continuar con la operatividad.

“La ATU descarta que se estén produciendo despidos masivos y aclara que la no renovación de las órdenes de servicio a la que alude un grupo de ex locadores responde estrictamente a la falta de presupuesto institucional, la cual ha sido debidamente informada a cada uno de los ex colaboradores”, expresó.

“La ATU viene gestionando la aprobación de una demanda adicional de presupuesto que permita restablecer su operatividad”, agregó.

Además, la entidad aseguró que, pese a los recursos limitados, mantiene la priorización de sus actividades de operación del sistema, de fiscalización y orientativas, a fin de no afectar los servicios que se brindan a los usuarios del servicio de transporte en Lima y Callao.