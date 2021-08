Un poste cayó sobre un camión el último sábado en la urbanización El Porvenir, en el distrito de Ate. A fin de evitar accidentes, la calle Caribe fue cerrada, situación que ha perjudicado a vecinos de la zona, quienes solicitan a la empresa de telefonía solucionar el problema.

De acuerdo a Canal N, al promediar las 7 a.m. de ayer el poste cayó sobre el camión de carga pesada y hasta la mañana de hoy no ha sido retirado. Dicha situación ha desfavorecido al dueño de la unidad, pues no ha podido retirar su vehículo de la zona para seguir trabajando.

“Hace tiempo estaba para caerse. La semana pasada se estaba tambaleando. Llamaron a Movistar por el poste y no se acercan”, contó un vecino.

Ate: calle Caribe permanece cerrada desde el sábado tras caída de poste sobre camión | VIDEO

El citado medio detalló que trabajadores de la gerencia de comunicaciones de la Municipalidad de Ate detallaron que el poste tiene cables de la empresa Movistar. Ellos llamaron a la división técnica de la empresa telefónica, quienes les informaron que “el área de planta externa generaría la atención” de la caída del poste.

Como se aprecia en las imágenes, el poste permanece encima del camión mientras la zona está cerrada. Personal de la comuna de Ate vigila el lugar a fin de evitar accidentes.