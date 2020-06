El pasado sábado se oficializó el Bono Electricidad, un nuevo subsidio del Gobierno que tiene como finalidad que un total de 5.3 millones de familias peruanas de los sectores C y D reciban un subsidio de 160 soles para que puedan pagar sus recibos de luz, con el requisito de que deben ser consumos de hasta 125 kW/h al mes y no más de 150 kW/h entre enero y febrero.

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, apoyó esta iniciativa del Gobierno pero hizo un apunte respecto a las familias de clase media que también sufren con los recibos de luz.

“Hay población de clase media que enfrenta el mismo problema con recibos de electricidad que están en el orden de 500 o 600 soles”, indicó y añadió que hay familias que han recibido una facturación excesiva: “Por ejemplo, si una persona pagaba 200 soles en promedio en los últimos seis meses, ahora le llega un recibo por 500. Esto es inexplicable”.

Además, criticó lo mencionado por representantes de Enel, quienes sostienen que este incremento es razonable porque estamos más tiempo en casa: “A mí me parece una respuesta inaceptable, porque te puede subir en algo el consumo, pero no te pueden duplicar o triplicar. Me causa estupefacción la forma en que las empresas enfrentan este tema”, puntualizó.

¿Qué regiones del Perú serán las beneficiarias con el bono electricidad 2020?

El premier Vicente Zeballos informó que esta acción busca atender principalmente a los sectores socioeconómicos D y E de los departamentos de Huancavelica, Apurímac, Pasco, Puno, Amazonas y Ayacucho, quienes recibirán el bono de 160 soles mensuales hasta diciembre, a través de las empresas proveedoras del servicio de energía eléctrica. “Tiene un impacto muy importante en los usuarios que residen en estos departamentos con menores ingresos económicos, está determinado técnicamente”, indicó en RCR.

¿Cómo se entregará el bono electricidad?

Vicente Zeballos precisó que para hacer efectiva las transferencias, cada empresa debe elaborar su data mientras que Osinergmin se hará cargo de la verificación, aprobará el padrón de beneficiarios y el programa de transferencias. Sostuvo además que no se descarta tomar una medida similar en el servicio de agua, aunque dijo que es más complejo dado que los sectores de menos recursos no tienen instalaciones de agua domiciliaria, se abastecen por camiones cisterna.

