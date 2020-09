Este domingo, las personas ya pueden salir de sus domicilios, pues así lo determinó el gobierno peruano y el presidente Martín Vizcarra lo informó durante la semana. Sin embargo, hay una serie de medidas que se tienen que tener en cuenta como no usar los vehículos particulares, no ir a las playas, no hacer visitas familiares y menos aglomerarse en lugares públicos.

En las primeras horas del día, nuestras cámaras captaron a las personas yendo a trabajar, tomando el transporte público y haciendo actividades productivas, no obstante, hubieron personas que no respetaron las normas del gobierno o no estaban informadas de ellas, pues se le captó en las playas haciendo campamentos, jugando fútbol y demás deportes.

Para ello, los militares llegaron al lugar para poner orden e indicar a las personas que se tenían que retirar del lugar. Cabe mencionar que desde mañana 21 de septiembre, el horario del toque de queda se reduce, pues ahora regirá desde las 23:00 horas hasta las 4:00 horas.

Los casos de COVID 19 y fallecidos por la pandemia ha reducido considerablemente, por ello es que las medidas está siendo modificadas. De igual manera, se pide a la población que siga protegiéndose.

VIDEO RELACIONADO

Martín Vizcarra: “No tenemos tiempo para perder en discusiones estériles entre políticos”