Juan Carlos Caqui, productor y único sobreviviente del ataque a balazos que terminó con la vida de Carlos Alfonso Garay Romero (30) o más conocido como “El Rey de los Privaditos”, dio detalles sobre lo ocurrido en la fatídica madrugada del último domingo, en las calles Mariano Arredondo con Teniente Arístides del Carpio, Cercado de Lima.

En declaraciones para el programa “Magaly TV La Firme”, Caqui confirmó que el vehículo donde viajaba junto al “El Rey de los Privaditos” y Miguel Andrés Vergara, también asesinado en el ataque, regresaba del aeropuerto Jorge Chávez en el Callao.

“Yo me estaba yendo a Madrid, vía Ámsterdam, ¿por qué no tomo el vuelo? porque para entrar a Ámsterdam por esto del COVID-19, necesitas según ellos una carta del Consulado... me molesté con ellos y me dijeron señor, cambie su ticket para que entre por Francia, es por eso que las maletas que encuentra (la Policía) dentro del auto eran mías”.

En ese contexto, Caqui señaló que al “El Rey de los Privaditos” solo lo conocía de “hola y chau” ; sin embargo, con la otra víctima (Miguel Andrés Vergara Rodríguez (37), apodado ‘Palo’) si tenía una mayor relación.

“Ellos son mis amigos X, yo no trabajo con ellos ni nada por el estilo. Yo no juzgo su trabajo, yo los juzgo por su persona”, señaló Caqui, quien dice encontrase temeroso por su vida.

Caqui indicó que un proyectil le impactó en el cuello y, en las próximas horas, necesitaría someterse a una intervención quirúrgica. “Yo todavía no estoy bien, tengo una bala alojada la cual tiene que ser retirada. Como cualquier cirugía hay un riesgo”, precisó para el citado programa.

De momento, las razones del atentado se mantienen en investigación y las autoridades no descartan un presunto ajuste de cuentas. Medios locales también señalan una presunta deuda; sin embargo, detectives buscan pistas para confirmar las numerosas hipótesis del hecho.

Juan Carlos Caqui.

¿Por qué se hizo conocido Carlos Garay?

En junio, Carlos Garay fue intervenido por la policía por hacer ‘privaditos’ en azoteas de edificios. Uno, incluso, fue en un sótano. “¿Sabes quién soy yo?” fue lo que dijo a las autoridades. En esta fiesta se encontraba la modelo Shirley Arica.

Luego de conocerse la noticia del crimen de su amigo, Arica dejó un mensaje en su Instagram: “Siempre vas a estar en mi corazón”.

En redes sociales, Garay también afirmaba que administraba una cebichería y antes una discoteca. Participó de reuniones y cumpleaños de futbolistas. También tenía amistad con el exjugador Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez. Muchos de ellos lo despidieron en su cuenta de Facebook.

