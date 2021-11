Tras permanecer diez días detenido de forma preliminar en la sede de la Policía Anticorrupción, el consejero regional y exfutbolista Ysrael ‘Cahcete Zúñiga recuperó su libertad anoche luego de que el Ministerio Público no solicitara prisión preventiva y resolvió que este sea investigado bajo comparecencia. En tanto, la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el gobernador Elmer Cáceres y otras nueve personas, sindicadas de pertenecer a la presunta organización criminal ‘Los Hijos del Cóndor’.

El Ídolo rojinegro, quien fue detenido el pasado 23 de octubre, salió en libertad a las 11:00 p.m. del lunes junto a siete presuntos implicados en esta investigación. Ellos son Richard Calvo, gerente de Sedapar; Miguel Guzmán, consejero de La Unión; Augusto Palaco Toro; jefe de Asesoría Legal del Gobierno regional; Rolando López, gerente de la oficina de Ordenamiento Territorial el GRA; Alberto Gómez Oviedo y Román Martínez Rojas, ambos seguridad de Elmer Cáceres Llica.

“Solo quiero estar con mi familia”, dijo Zúñiga a su salida, luego subió al auto de un familiar y se retiró.

Como se recuerda, durante la audiencia de apelación de detención preliminar, el ídolo de Melgar indicó que le habían destruido la vida y alegaba que no había recibido ningún sol o alguna coima. “Me han destruido la vida. Yo no he robado nada en mi vida”, dijo.

En tanto, la misma suerte no corrió para otros implicados, entre ellos el gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres, por quien la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 36 meses junto a funcionarios Gregorio Palma, gerente general del GRA; Marcelo Alberto Córdova Monroy, exgerente de Autodema y Copasa; Wilfredo Leodan Llayqui Cáceres, asesor; Ronald Veto Bernal Huarca, consejero de Caylloma; Napoleón Segundo Osca Flores, gerente de Autodema; Jeymi Natividad Flores Quicaño, consejera de Caylloma; Javier Eduardo Rospigliosi Vega, gerente de planeamiento y presupuesto del GRA y Mario Jacobo Jacobo, dirigente de Pampas Bayas.

La audiencia del pedido de prisión preventiva se realizará mañana miércoles a las 12:00 horas a cargo del juez, José Málaga Pérez, titular del 6to juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios.