Durante su paso por la alfombra roja de Cana Dorada International Film Festival, Aracely Arámbula no pudo evadir las preguntas referentes al próximo estreno de la segunda temporada “Luis Miguel, la serie”.

Tras ser consultada sobre su participación en la serie de Netflix, Aracely aclaró que aparecerá en la próxima entrega de la serie basada en la vida de Luis Miguel como tanto se ha especulado.

“Aquí lo más importante es la segunda temporada de La Doña, eso es lo que realmente me importa. Llevo trabajando mucho tiempo en este proyecto y no me importa nada más. Pero en esta segunda temporada (Luis’ Miguel, la serie') yo no voy a salir, así que me quedo tranquila”, dijo a su llegada al tercer día del festival que se celebra en Punta Cana, República Dominicana.

En otro momento, Aracely negó que este pidiendo a Luis Miguel la suma de US$60,000 mensuales para la manutención de sus hijos. “Son puras mentiras corazón, especulan muchas cosas”, dijo al respecto.

Hace un par de semanas, Netflix compartió el primer avance de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, donde mostró al actor Diego Boneta interpretado a “El Sol” en su faceta de hombre maduro.

Aunque justo en esta etapa de su vida es cuando conoció a la que se convertiría en la madre de sus hijos, Daniel y Miguel, la protagonista de “La Doña” aseguró que no hay forma de que exista un personaje que la interprete.

“No se puede, en este momento no se puede, no hay tal cosa. No va a salir nada mío, pero espero que a todos nos vaya bien”, recalcó.