¿Sabes qué hacer si en una clínica no te dan una atención de calidad? Una persona acude a un centro privado de salud en busca de un mejor servicio, donde no haya que esperar demasiado para ser atendido, otorguen medicamentos de calidad ni sienta que le están haciendo cobros indebidos, pero qué pasa cuando esto no es así y se ven vulnerados algunos derechos, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde acudir?

Si una persona no siente que ha recibido una atención de calidad en una clínica, donde, por ejemplo, no dan una información clara sobre la salud del paciente o realizan análisis o procedimientos sin consultar primero, tiene todo el derecho a reclamar. Aquí te contamos cómo puedes hacerlo.

¿CÓMO RECLAMAR LA MALA ATENCIÓN EN UNA CLÍNICA?

El primer paso es hacer el reclamo en la clínica donde fue atendido, donde deberá pedir el libro y hoja de reclamaciones en salud, donde deberá poner la siguiente información:

Datos del usuario afectado: Nombre completo, correo electrónico, dirección y número telefónico.

Detalle del reclamo: el usuario deberá especificar de forma clara el motivo de su reclamo.

Finalmente debe firmar el documento y colocar su huella digital.

Con todos los datos solicitados y detalles del reclamo, la institución acusada tiene un máximo de 30 días hábiles para realizar las investigaciones y dar solución o respuesta al reclamo. La notificación se hará a través de un correo electrónico o en el domicilio, dependiendo de la autorización dada por el usuario.

Ten en cuenta qué hacer si has sentido vulnerados tus derechos (Foto: Freepik)

¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DE LA CLÍNICA?

Si no estás satisfecho con la respuesta de la clínica o tienes alguna consulta o disconformidad por haber recibido un inadecuado servicio de salud o el reclamo no ha sido atendido, podrás presentar una denuncia en la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), a través de sus canales de atención. La denuncia la puedes hacer tú mismo o un familiar, amigo u organización jurídica que te represente. Solo debes presentar tu DNI.

REQUISITOS

Tu consulta o denuncia debe ser detallada y concreta, indicando fechas, lugares, nombres y secuencia de lo sucedido.

Datos personales: DNI, teléfono de contacto y un correo electrónico.

Respuesta: Susalud te contactaremos dentro de las 24 horas, luego de haber presentado la denuncia.

CANALES PARA PRESENTAR LA DENUNCIA

Virtual: puedes presentar tu consulta o denuncia vía online, a través de las redes sociales Facebook y Twitter, descargando la App Susalud Contigo, o enviando un correo a mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe. Debes llenar este formulario.

puedes presentar tu consulta o denuncia vía online, a través de las redes sociales Facebook y Twitter, descargando la App Susalud Contigo, o enviando un correo a mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe. Debes llenar este formulario. Personal: puedes acercarte a las sedes de SuSalud de Lima Cercado o de Chiclayo (en horario de oficina).

puedes acercarte a las sedes de SuSalud de Lima Cercado o de Chiclayo (en horario de oficina). Telefónica: llama al 113 opción 7, y presenta tu consulta o denuncia. Deberás ser lo más detallado posible al momento de presentarla. La operadora te pedirá tus datos personales y tu información de contacto. SuSalud se comunicará contigo posteriormente.

¿CUÁNDO DARÁN RESPUESTA A MI DENUNCIA?

SuSalud se pondrá en contacto con usuario 24 a 48 horas después de haber presentado la denuncia y emprenderá una investigación de entre 30 y 60 días hábiles, sobre la cual te comunicará el resultado.