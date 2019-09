Antonela Roccuzzo "odia" a Shakira y en España revelan las razones del conflicto | VIDEO

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y Shakira, pareja de Gerard Piqué, no tienen una buena relación y ha quedado más que claro en varias ocasiones. Sin embargo, según revela el Diario Gol de España, son dos los factores por los que esta relación -que era cordial en su momento- se vino abajo.

Shakira y el vestido de la discordia

Según informa el medio, durante la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Shakira llegó con un vestido que la argentina consideraba inapropiado para la ocasión "debido a ser un look mucho más apropiado para un concierto o unos premios musicales que para una boda religiosa", señala Diario Gol y que incluso era un vestido "reciclado", pues ya lo había utilizado previamente.

Antonela, Nuria y Shakira

Pero la razón más importante por la que Antonela Roccuzzo no pasa a Shakira es debido a Nuria Tomás, la ex pareja de Gerard Piqué. Resulta que la argentina y la española se habían convertido en grandes amigas, compartiendo viajes junto al Barcelona o a diferentes eventos, pero la pronta ruptura de su relación con el defensor y la rápida relación que sostuvo con la cantante colombiana no cayeron nada bien en la esposa de la 'Pulga'.

