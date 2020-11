Se la tienen jurada. En medio de las protestas contra Manuel Merino y la vacancia de Martín Vizcarra, el famoso hacker de Anonymous ha publicado un video donde amenaza al actual presidente del Perú y asegura que publicará conversaciones, contratos y más. “Merino, queremos tu renuncia y la salida de todos tus congresistas corruptos”, se escucha decir en la primera parte del video.

Asimismo, Anonymous agrega que se empezará por hacer públicas las conversaciones, contratos, negociaciones, tarjetas y más sobre el presidente Manuel Merino. “El pueblo peruano seguirá en pie de lucha y no pararemos hasta sacarte del gobierno. Debes prepararte porque esto recién empieza. Somos Anonymous, somos legión. No perdonamos, no olvidas. Espéranos”, culmina el famoso grupo de hacker.

