A pocas horas de celebrar el Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) ha establecido diversas medidas y recomendaciones que debemos seguir para evitar posibles contagios de COVID-19 por esta fecha festiva.

A través de su cuenta de Twitter, el Minsa señaló que en este Año Nuevo es necesario evitar reuniones con familiares o amigos que no viven con nosotros. También, preparar comidas y bebidas para que las consuman solo miembros de la familia.

Asimismo, el sector Salud instó a lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o utilizar alcohol. Además, usar herramientas tecnológicas para saludar a los que más queremos y así evitar salir de nuestras viviendas.

Si acudes a centros comerciales

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que si las personas desean asistir a los centros comerciales, lo adecuado es que antes de comprar elaboren una lista de los productos que se necesitan, elegir un lugar cerca de su vivienda, llevar bolsas propias y no salir en horas punta.

También es esencial usar la mascarilla, protector facial y llevar alcohol. Asimismo, en los lugares de compras será necesario respetar la distancia física (al menos metro y medio), no asistir con menores de edad o con adultos mayores, no tocar productos que no se van a comprar y priorizar el pago con tarjetas.

Una vez en casa, desinfectar los zapatos usados, lavarse las manos durante al menos 20 segundos y desinfectar los productos comprados.

Si usas taxis

Si la persona usará taxi, el Minsa indicó que es necesario visualizar que el transporte tenga la separación entre conductor y pasajero, rociar alcohol en el asiento, desinfectar las manos con alcohol, usar mascarilla y protector facial.

Durante el viaje es necesario no permitir el uso del aire acondicionado, bajar las ventanillas del auto para la ventilación. También, tener el monto exacto para pagar y desinfectar si se recibe vuelto.

No asistir a playas

Los accesos a las playas de las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, provincia de Santa, Lima Metropolitana y Callao permanecerán cerrados desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero para evitar aglomeraciones de personas y eventuales contagios de coronavirus (COVID-19).

Por otro lado, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció el miércoles que, desde el 31 de diciembre, se extenderán las medidas restrictivas para limitar la circulación de personas en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, y Tacna, así como Junín y Huánuco, en el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, el Minsa instó a la ciudadanía a no asistir a las playas. El sector añadió que un gran grupo de policías resguardarán las zonas para que las personas cumplan con esta medida.

Restricciones de autos particulares

Con la finalidad de evitar la aglomeración de personas y prevenir contagios de COVID-19 durante la fiesta por Año Nuevo, el Gobierno anunció que restringirá el tránsito de los vehículos particulares durante los días 31 de diciembre y 1 de enero a nivel nacional.

De acuerdo con la subdirectora de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Maribel Maguiña, los vehículos que sí podrán transitar durante las fiestas de fin de año son todos los servicios de transporte público (como buses, el Metro y el Metropolitano), así como los taxis formales debidamente identificados. En caso se incumpla esta medida, los conductores serán multados.