Año Nuevo: ciudadanos acataron toque de queda en un 90% y respetaron cierre de playas, informó PNP

El general PNP Jorge Luis Ángulo Tejada, jefe de la Región Policial Lima, informó que la ciudadanía acató las restricciones emitidas por el Gobierno para Año Nuevo a fin de evitar más casos del coronavirus (COVID-19) en el país. Recordemos que, a la fecha, se han confirmado 309 personas con la nueva variante Ómicron.

“El 31 y el 1 en lo que respecta a las playas ha habido un acatamiento casi total de los ciudadanos respecto a esta limitación, esta restricción, en el marco de la emergencia sanitaria. No ha habido personas en toda la playa en lo que respecta a todo el litoral del departamento de Lima”, detalló en declaraciones a Canal N.

“En el tema de horas de la noche (toque de queda) también se ha acatado casi 90%, se han colocado muy pocas infracciones a aquellas personas que no han justificado su presencia en la vía entre las 11 p.m. y las 4 a.m. Se han impuesto 260 papeletas que, en realidad en comparación con el año pasado y anteaño pasado, donde hubo manifestaciones a veces violentas de los ciudadanos, esto no ha pasado”, añadió.

Respecto al cierre de playas en algunos distritos para los días 2 y 3 de enero, el general PNP Jorge Ángulo señaló que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están apoyando en las tareas de fiscalización de todas las municipalidades, no solamente de Lima, sino a nivel nacional”.

“Creo que estamos acatando estas medidas, estas restricciones, en el marco que advierte el Ministerio de Salud algunos índices de crecimiento en lo que respecta a los contagios (del coronavirus)”, puntualizó.

Recordemos que el Gobierno dispuso que el 31 de diciembre y 1 de enero se restrinja el acceso de playas y piscinas públicas tras la presencia de la variante Ómicron en el país. Sin embargo, algunos municipios como Chorrillos, Miraflores, entre otros, dispusieron que el cierre sea hasta el 3 de enero para evitar aglomeraciones como las del 25 de diciembre, en Navidad.

“No esperemos que pongamos este tipo de barreras para acatarlo. Hemos podido ver una manifestación no tan grata el 25 de diciembre, en Navidad, que prácticamente hubo un desborde. Eso ha obligado a nuestras autoridades del Minsa que dan la pauta tengan que dar estas medidas más restrictivas, sin embargo, han acatado”, aseveró.

FIESTA EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

Pese a las restricciones emitidas por el Gobierno, más de 800 personas participaron de una fiesta clandestina en pleno toque de queda en el distrito de San Juan de Lurigancho, esta madrugada.

De acuerdo a Canal N, el evento se llevó a cabo en el centro recreacional Vilcanota, en la Av. Los Ciruelos, y contó con la participación de artistas conocidos como Lucía de la Cruz y la Charanga Habanera, entre otros.

