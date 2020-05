La modelo Angie Jibaja compartó un video de Instagram para explicar su ausencia de las redes sociales y sorprendió a más de uno con sus declaraciones. Según contó la ex chica reality, ella sufrió una hemorragia interna por intentar bailar en la aplicación Tik Tok.

Su complicación de salud se debió a que Jibaja aún sigue en proceso de recuperación tras haber recibido impactos de balas en el mes de abril por parte de Ricardo Márquez Michieli.

“Les voy a contar de que he estado desaparecida porque después de ese videito que hice para Tik Tok, para poder enseñarle a Sebas [su amigo]... Me costó mucho el paso de Tik Tok para poder enseñarle a Sebas que tiene como dos pies izquierdos”, comentó en un Instagram Storie.

”Bueno me costó una hemorragia interna porque estaba como una semana y media internada, yo ya me sentía muy fuerte, según yo la recuperación ya estaba porque me cuidé y me cuido bastante", agregó.

La ‘Chica de los tatuaje’ recalcó la importancia de guardar reposo hasta recuperarse al cien por ciento. “El balazo que me cayó en el colón, que es un milagro que no me haya pasado por los intestinos [...] es un milagro realmente. Así que no más Tik Tok, estoy en cama, desde ese día me estoy cuidando muchísimo porque esta hemorragia no fue un chiste”, sentenció.

Angie Jibaja explica su desaparición de redes sociales (Video: Instagram)

La noche del viernes 10 de abril, Angie Jibaja fue herida de bala por parte de Ricardo Márquez Michieli, un hombre de 75 años. Los hechos ocurrieron en pleno estado de emergencia nacional, donde dos agentes de la Policía Nacional también resultaron heridos en los exteriores de la clínica San Pablo, situada en el distrito de Surco.

Angie Jibaja recibe impactos de bala. (Video: América TV)

