Ricardo Marquez Michieli, el hombre que disparó a Angie Jibaja el pasado 10 de abril, habló con el programa “Magaly TV, la firme” y acusó a la modelo de robarle 5,000 dólares. El adulto mayor respondió a las preguntas del programa de espectáculos desde la carceleta del Poder Judicial.

El hombre de 75 contó que “el tiro fue de casualidad" y que no tuvo “la intención de nada”. También señaló que nunca tuvo una relación sentimental con la modelo. “No hermano, nunca la he tocado a esa mujer. Yo le he dado más bien comida y casa. Abusaba de mí. Metía hombres, drogas. Sí. sí... me echaba unas pastillas seguramente y yo me quedaba dormido", agregó.

En otro pasaje de la entrevista, Marquez Michieli señaló que disparó a la modelo porque le robó “cinco mil dólares”. “Porque me robó, hermano. Es una ladrona”.

Como se recuerda, Lady Mejía, amiga de Angie Jibaja y testigo de los hechos, conversó con la Policía Nacional sobre el intento de feminicidio y reveló que el ataque fue por “celos”.

“Él me apuntó y me dijo que me quedé ahí o me iba a disparar, yo le dije que por favor no lo haga, que nos deje [...] Angie se escondió debajo de la mesa porque le iba a disparar otra vez [...] Le dijo por favor te amo, quiero ver a mis hijitos, por favor no me hagas esto, le empezamos a rogar a ese desgraciado para que no nos mate. Le dije señor, por favor, llévanos a la clínica, yo no voy a decir nada, voy a decir que entraron a robar”, manifestó Mejía.

