La noche del viernes santo Angie Jibaja fue baleada por Ricardo Márquez Michieli, con quien se presume sostendría un romance. La única testigo en el momento en que fue agredida, Lady Mejía, contó al programa ‘Magaly TV: la firme’ que el anciano de 75 años las habría mantenido amenazadas alrededor de veinte minutos con la pistola.

“Hasta la clínica han pasado como cuarenta minutos, a mi me dijo que me siente atrás, pero no lo hice, porque pensé: ‘ahorita nos mata’”, comentó Mejía quien cree que entre Angie Jibaja y el atacante existía una relación “abierta y extraña”.

Mejía, quien es una reconocida deportista de artes marciales, detalló que el día que dispararon a Angie, ella no la vio drogarse. “Cuando hemos estado conversando en todo momento, en mi delante no han fumado”, detalló. Sin embargo, aseguró que vio una pipa y bicarbonato con una cuchara.

Lady Mejía, a su vez explicó que ella y Angie Jibaja mantienen una amistad desde hace años. “Nos conocimos por unas amigas en común, amigas modelos. Le conté el problema que estaba atravesando, y ella me ayudó bastante", aseveró.

Agregó: “Dejamos de vivir juntas en el 2007. En el 2008 yo empiezo a entrenar artes marciales, ella es una vieja amiga y le tengo mucho cariño. Me ha ayudado en los peores momentos cuando yo estaba con mi hijito en la calle”.

