La integrante de Esto es guerra no tuvo reparos en asegurar que no volvería con ninguna de sus exparejas. Tremenda indirecta a Nicola Porcella. Y es que la modelo, quien actualmente está sentimentalmente con Jota Benz, ya enterró su pasado.

Todo se inició cuando un reportero de América Hoy le preguntó si era cierto el dicho “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, a lo que la chica reality respondió: “Perdóname hijito, pero donde hubo fuego cenizas quedan y se las llevó el viento también”, comentó.

Arizaga aprovechó las cámaras para aclarar que no regresará con una expareja. Es más, hasta recomendó a sus seguidores que no lo hagan. “¿Has visto cómo lo tengo (a Jota)? ¿Para qué pensar en el pasado? Un consejo, si algo he aprendido es que nunca regreses con el ex”, señaló la modelo, quien actualmente mantiene una relación con Jota Benz.

Mientras que el cantante aseguró que “yo no creo en eso, yo sí cuando cierro capítulo no pasa nada más adelante. Donde hubo fuego no necesariamente quedan cenizas”, añadió.

