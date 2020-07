La modelo Angie Arizaga sigue su cuarentena voluntaria al lado de su familia, mientras continúa con su trabajo en “Esto es guerra”. En una reciente entrevista a “En boca de todos”, la popular ‘Negrita’ habló sobre cómo la ha cambiado el confinamiento.

Arizaga se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su familia, con quienes pasa la cuaretena. Sobre todo al compararse con quienes no tienen este privilegio.

“Estar en familia es lo mejor de esta cuarentena. Los domingos son más bonitos. Vivo costumbres que tenía de niña que hoy en día las vuelvo a hacer y eso me encanta”, comentó la modelo.

Si bien no quiso hablar directamente sobre las declaraciones de su expareja Nicola Porcella, quien afirmó no haberse enamorado de ella en unas declaraciones a la prensa mexicana, Arizaga afirmó que ahora se siente una mujer más fuerte y madura.

Angie Arizaga se quiebra en programa en vivo al hablar de su familia

“Yo siento que me dedicaba mucho al trabajo y tal vez no disfrutaba de las cosas. Hoy en día disfruto cada cosa que hago, aprendo y me muestro tal y como soy sin miedo a nada. Este ha sido una aprendizaje para mí”, relató.

La también actriz de “Ven Baila quinceañera” señaló que hasta ahora sigue aprendiendo y se encuentra agradecida con la vida que lleva, por su público, familia y entorno en general.

Finalmente, la participante de “Esto es guerra” afirmó que tiene ciertos cuidados al salir y exponerse en la calle para grabar en América TV. “Mi papá, mi mamá y mis hermanas son importantes para mí. Fue complicado cuando empecé a trabajar porque evité el contacto con mi papá por precaución... Menos mal ellos me entienden”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina le recuerda a Tilsa Lozano la verdadera razón por la que JMV no la quiso oficializar

Magaly Medina le recuerda a Tilsa Lozano la verdadera razón por la que JMV no la quiso oficializar