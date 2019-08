Nicola Porcella | Angie Arizaga toma radical medida tras polémica por agresión | FOTO

La modelo y chica reality Angie Arizaga reapareció en redes sociales y reveló que se alejará por un tiempo de las pantallas chicas. Esto luego de verse envuelta en nueva polémica relacionada con su expareja Nicola Porcella.

“He tomado la decisión de que lo más importante para mí es ser feliz. Quiero dejar lo sucedido en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta”, son las primeras líneas que se leen en su texto.

La popular “negrita” también enfatizó que no se siente como un referente de las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia.

“Para mí, hablar de este tema es sumamente difícil. Es por eso que estoy buscando la ayuda necesaria para manejarlo de manera privada y le pido a la prensa, a mis seguidores y a mis demás amigos su comprensión”, dijo.

“No quiero ni soy un ejemplo de este tipo de casos o situaciones. Soy un ser humano, cometo errores y me hago responsable por ellos”, agregó.

En otro párrafo, Angie Arizaga agradeció a la casa televisiva en la que trabaja por permitirle alejarse de las pantallas por un tiempo.

“Muchísimas gracias a todos por el cariño, la comprensión y los mensajes. Y muchísimas gracias a @americatelevision por ayudarme a tomar este tiempo. Pronto estaré de regreso, con la alegría de siempre”, sostuvo.