Una menor de edad se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” para denunciar que el actor Andrés Wiese se contactó con ella a través de Instagram para intercambiar imágenes subidas de tono.

Según detalló la jovencita, el actor de “Al fondo hay sitio” se contactó con ella vía Instagram y fue él quien comenzó a enviar videos de su cuerpo desnudo.

“La conversación comenzó a darse en la segunda historia (Instagram Storie) donde lo etiqueté, donde él me responde con un corazoncito... Primero me envía una foto de su rostro y luego me envía un video en la bañera”, relató.

“Nunca hubo una conversación como un ‘hola, cómo estás’. Me envió un video de él totalmente desnudo”, añadió.

Menor de edad denunció que el actor Andrés Wiese le envió videos subidos de tono. (Video: ATV)

La jovencita contó que el actor le pidió videos con el mismo contenido, pero ella no accedió. “Me estaba pidiendo fotos desnuda. Eso es obvio”, narró la menor de edad.

Esta denuncia se hizo pública luego que el propio actor difundió de casualidad un video íntimo desde su cuenta de Instagram, pero que luego borró.

Menor de edad denuncia al actor Andrés Wiese. (Video: Captura "Magaly TV: La Firme")

