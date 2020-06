Magaly Medina en la edición del miércoles de su programa se mostró fastidiada con el apoyo que le brindo la actriz Yvonne Frayssinet a Andrés Wiese, quien fue acusado de acoso y maltrato por parte de su excompañera Mayra Couto.

“De Yvonne Frayssinet qué podemos decir, esta señora no me merece ningún respeto, lamentablemente. Pasémosla porque no me interesa un pepino lo que pueda decir. No podíamos esperar otra cosa”, dijo la conductora de televisión al mostrar el mensaje de Frayssinet difundió en sus redes sociales.

Además, la figura de ATV sostuvo que Yvonne se metió en el papel de ‘Francesca Maldini’ para defender a Andrés Wiese. “Ella se llevó muy adentro el papel de Maldini y como la Couto interpretaba a una Gonzales, ella no habla de la chusma”, agregó Magaly Medina.



Yvonne Frayssinet, quien formó parte del elenco de la serie “Al Fondo Hay Sitio”, fue una de las primeras en manifestarse respecto a la denuncia de acoso y bullying que hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese.

En su cuenta personal de Facebook, la actriz que dio vida a ‘Francesca Maldini’ emitió un mensaje en el que se solidarizó con el actor y sostuvo que nunca fue testigo de ningún acto indecente.

“Conozco a Andrés Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia, de haber sabido que le hubiera faltado el respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero. No permitamos que los medios sigan destruyendo vidas, basta ya”, escribió la actriz.

