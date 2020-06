Andrés Hurtado sorprendió a sus miles de seguidores luego que compartiera una fotografía donde se mostró con su nuevo look; sin embargo, terminó recibiendo varios comentarios que no fueron de su agrado.

La imagen fue acompañada con un mensaje en el que el popular ‘Chibolín’ le pedía sugerencias a sus fanáticos respecto a si debía quedarse con su nueva apariencia o debería peinarse. Además, el conductor de televisión señaló que él se debía a su público, motivo por el cual pedía ayuda.

“Hola amigos, quisiera con mucho respeto pedirles un consejo a todos ustedes: Denme una SUGERENCIA, si me peino o me quedo con el cabello suelto. ¡Ay no sé qué voy a hacer! ¿Lo que el público me diga (yo me debo a ustedes) o me quedo con el cabello suelto?”, indicó Andrés Hurtado.

Horas más tarde, la publicación recibió un sinfín de comentarios, donde muchos tomaron con humor el nuevo look del conductor. Tras ello, Andrés volvió a pronunciar en redes sociales y expresó su indignación por las burlas que recibió a través de las redes sociales.

“Hay gente inepta, ociosa, necia. Solo pedí una humilde opinión. Por soltarme el cabello, si queda o no queda y punto. Yo tengo la culpa, ¿para qué pedí opinión a estos humanos? ¡Qué indignación que siento!”, escribió.

En cuestión de minutos, el mensaje de Andrés obtuvo más de mil reacciones y alrededor de 500 comentarios, donde sus fanáticos le pidieron que no pierda la calma y que no haga caso a los comentarios malintencionados.

“En nuestra sociedad Andrés está enquistada mucha mala vibra y también de la buena y es allí donde tú”, “Tranquilo al expresarte así te vuelves como ellos solo haz caso a los que damos una opinión sin criticar y como te quedaría bien saludos", se lee en los comentarios.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia habla de carta notarial que le envió a Magaly Medina

Yahaira Plasencia habla de carta notarial que le envió a Magaly Medina