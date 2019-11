Andrés Hurtado menospreció en vivo a empresario por beca que entregó para ayuda de un caso social | VIDEO

Andrés Hurtado se mostró indignado con el presidente del Brisas del Titicaca durante uno de los segmentos de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” luego que este ofreciera como regalo una beca de baile para una ayuda social.

"Quiero entregarte una beca para las danzas de la institución", dijo el representante del Brisas del Titicaca. Ante ello, Andrés Hurtado “Chibolín” pidió intervenir porque no le agradó el ofrecimiento.

"Primero, te agradezco por tu tiempo. Segundo,¿ quién hizo el caso social?, ¿quién invitó al señor?", dijo Andrés Hurtado evidentemente fastidiado.

"Yo no puedo regalar, del presidente del Brisas del Titicaca, que revienta todos los fines de semana, una beca para que baile. En lugar de hacer una colecta para que ellos coman, es para que vaya a bailar. No lo voy a permitir (...) No lo necesitan", el popular “Chibolín”, invitando al empresario a retirarse.

“No voy a permitir que en mi programa se regalen payasadas”, dijo el conductor del programa que se emite por Panamericana Televisión.