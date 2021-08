Andrés Hurtado “Chibolín” causó un gran sorpresa durante la última emisión de su programa al señalar que hubiese querido ser blanco y de ojos azules.

“Mi papá es blanco, colorado, de ojos azules. Mi mamá era morocha tirando para negra y yo salí esta hueva...”, comenzó diciendo “Chibolín”.

“Yo detesto haber nacido así, Yo hubiera querido ser blanco como tú. A mi me hubiera gustado ser blanco, 1.75 metros por lo menos y ojos azules o grises y así no sufro, no tengo que estar pagando”, agregó luego Andrés Hurtado.