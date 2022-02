Andrés Hurtado está cansado de ver casos de pobreza en el país, por ello, el último sábado, durante su programa de televisión, reafirmó su candidatura a la presidencia en el 2026 luego de presentar el caso de una mujer que tiene a su hija con parálisis cerebral.

“Me pregunto, me digo, me vuelvo a responder y decir ¿Qué vamos hacer con la pobreza extrema del país? No me queda otra, les he dicho, voy a ser el presidente del país el 2026, eso no lo duden. Mi candidatura ya está puesta (…) Tuve que interrumpir mi candidatura del 2021 para poder terminar mi tercer COVID”, afirmó.

Asimismo, Andrés Hurtado confía en que el país votará por él ya que no es político: “No tengo armas para solucionar los problemas de mis hermanos peruanos en este país, entonces (…) No soy un político, es muy claro que nadie va votar por un político, todo el país va votar por mi porque no soy político“, contó.

