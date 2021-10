Andrés Hurtado, más conocido como “Chibolín”, aseguró en un video que el fue el causante de que el último lunes fallen las redes sociales Facebook y WhatsApp. El conductor aseguró que ello sucedió luego de una discusión con Mark Zuckerberg.

A través de las redes sociales Andrés Hurtado aseguró que dejará el silencio de lado y contará el motivo por el que el lunes fallaron ambas redes sociales.

“No quería hacer este video pero tomé la decisión de ya no callar más... Me peleé con el presidente del directorio de Facebook, la pelea fue como a las 8:15, tuvimos una discusión y el presidente del directorio de Facebook me dijo cosas que yo no estoy acostumbrado y simplemente ni le conteste. Lo único que hice fue cortarle la línea de WhatsApp a todos. Mil disculpas a todos”, aseguró.

