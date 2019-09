Andrea Escalona revela en Instagram qué parte de su cuerpo ama | FOTOS

Andrea Escalona, conductora de Televisa, sigue robándose el corazón de sus miles de seguidores en su cuenta de personal de Instagram. La estrella de la televisión mexicana reveló qué parte de su cuerpo "ama" ante todos sus fanáticos.

"Cosas que amo: los huesitos abajo de mi cuello", indicó Andrea Escalona en su red social. "¿A ustedes qué les gusta de su cuerpo?", preguntó a todos sus suscriptores.

La publicación de la presentadora tuvo miles de 'likes' y las más curiosas respuestas. "Me encanta mi cintura", "Creo no tengo una parte favorita", "Mis ojos me encantan", "Siempre me gustaron mis pies", son algunas de las opiniones de los seguidores de Andrea Escalona.

La cantante tiene más de un millón de fanáticos en Instagram que siempre están pendientes de todas sus publicaciones, cada una de las cuales siempre tiene más de 30 mil 'corazoncitos'.

Andrea Escalona Rodríguez nació el 6 de agosto de 1986 y es una presentadora de televisión, modelo, cantante y empresaria. Actualmente labora en Televisa y como columnista en el Diario Basta.