Dayanita conocerá la verdad. Esta noche, Dayanita será la invitada al programa ‘Andrea’ de Andrea Llosa en ATV y conocerá los resultados de ADN a los que se sometió para saber si es el padre biológico de un menor de 10 años. El programa será emitido a través de ATV a las 8:45 pm.

El programa de ‘Andrea’ publicó un avance de su programa de TV en Instagram y se ve el avance donde ‘Dayanita’ pide ayuda a Andrea para saber si el menor de 10 años es su hijo o no.

“¡Este lunes a las 8:45 PM! ¿Cuál es el desgarrador secreto que aloja en su corazón uno de los personajes más queridos de la televisión? Una verdad que por fin será revelada”, es la leyenda que acompaña el video.

Cabe mencionar que Andrea Llosa fue entrevistada en ‘Día D’ y contó detalles del programa que tendrá con Dayanita: “Se ha sometido a una prueba de ADN y mañana (el lunes) vamos a saber de la historia. No solamente por saber la verdad de esta duda que la atormenta, que no le permite vivir en paz; pero no solo ello. También vamos a reconstruir estos afectos del pasado”, añadió Andrea Llosa.

