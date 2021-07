Anahí Medrano, mujer que denunció un acto de discriminación por parte de una trabajadora del local de Tai Loy en Barranco, se pronunció luego de que la intervinieran por un supuesto robo que no cometió. El hecho ocurrió el último domingo 4 de julio y es investigado por la Policía Nacional y el Indecopi.

En declaraciones con el noticiero ATV, la ciudadana narró lo ocurrido en la sede situada en la avenida Miguel Grau, tras comprar plastilinas junto a su hijo de 8 años. Ella cuestionó que haya sido señalada desde un primer momento como una persona que ha robado artículos de ese establecimiento cuando sonó la alarma. Aclaró que hubieron más clientes que salieron junto con ella cuando se emitió el sonido de alerta de la tienda.

“No es fácil estar denunciando, pero fue lo que pasó. Nosotros salíamos [ella y su hijo], y no solo era yo la que salía sino otras tres personas más salíamos del espacio, y yo me percato que sí, suena la alarma, pero no voy a hacer el trabajo de volver a entrar porque éramos muchos los que salíamos”, comentó.

Al consultarle a Anahí cuál habría sido el motivo por el cual fue retenida o acusada de robo, respondió: “Habría que preguntarle a la señorita [trabajadora de Tai Loy] porque ella nunca daba la cara hasta que me empieza a perseguir. Ella estaba dentro del espacio diciendo a sus trabajadores que me revisen porque seguramente tenía cosas de más de S/50 metido en mi saco”, agregó.

“Ellos tienen mi voucher, se lo vuelvo entregar a la cajera. ‘He comprado esto’, dije. Y cuando veo que la persona me comienza a hablar, uno como cuerpo negro sabe cuáles son las alertas de racismo. Yo lo único que quería hacer era irme porque esa persona me estaba incomodando, y más a mi hijo. Y uno tiende como a responder ‘no voy a hacer eso’ porque estoy con mi hijo, y tengo que caminar e irme’, y es ahí donde comienzan a perseguirme”, añadió la denunciante de racismo.

Aseguró que salió de la tienda de Barranco al sentirse incómoda por la actitud tomada contra ella, y no porque estuviera en una actitud de huir. “No es que me estaba escapando estaba yendo a casa de mi familia. Yo me sentía acosada porque esta mujer me decía que iban a llamar a la comisaría. Me decía, de verdad, una serie de cosas que solo eran alertas para mí que esta mujer estaba cometiendo un acto de racismo. Le decía ‘cálmate’, ‘no me hables’, ‘no me digas nada’. Y ella seguía detrás. Le pedía que se calle porque estaba con mi hijo”, dijo.

“Comencé a gritar ‘auxilio’ porque veía sola. Ella me está persiguiendo y acosando. Yo estoy denunciando a ella. La Policía hacía que ella me toque. Ahí mi hijo entró en shock. Yo tengo epilepsia, y lo único que quería hacer porque me sentía acorralada e intimidada. Ahí bajan mis amigas, y se llevan a mi hijo”, señaló.

Respecto al pronunciamiento de Tai Loy, Anahí Hernán señaló que pidió que la empresa se haga cargo de las terapias a mi hijo por lo ocurrido el pasado domingo.

El caso

Luis Ernesto Mercado, hermano de la mujer intervenida, detalló en su cuenta de Twitter que todo se inició cuando trabajadores de la tienda persiguieron a su familiar por varias cuadras porque presuntamente tenía escondidos los productos en su cuerpo.

De acuerdo con esa misma versión, hasta el lugar llegaron agentes de la Policía para intervenir a la mujer y trasladarla a la comisaría. Además, aseguró que ella fue obligada a desnudarse para demostrar que no había robado y fue liberada recién después de tres horas.

Luis Ernesto Mercado denunció que lo sucedido es un caso de racismo, ya que, según consideró, su hermana fue acusada por ser afroperuana, por lo que iniciará acciones legales contra Tai Loy y la Policía Nacional.

A través de un comunicado, Tai Loy aseguró que sus trabajadores actuaron “en cumplimiento de nuestros procedimientos”, no obstante, aseguró que investiga el caso “en profundidad”.