En noviembre del 2019, Anahí de Cárdenas hizo público que fue diagnosticada de cáncer de mama, y desde entonces, a través de sus redes sociales, comparte con sus miles de seguidores los procedimientos médicos a los que está siendo sometida.

En una reciente publicación de Instagram, la actriz hizo un ácido comentario sobre el sistema de salud peruano, pues manifestó que hay muchas personas que están atravesando por una situación similar a la de ella que no reciben una atención de calidad.

“Hoy salí de la clínica. Ha sido un fin de semana horrible y no puedo creer que hay gente que tenga que pasar por este proceso sin los mismos cuidados que estoy recibiendo yo. Estoy eternamente agradecida por mi madre que tuvo la visión de adquirir un seguro oncológico privado, pero no todo el mundo es como mi madre. Ni yo”, escribió al inicio del extenso mensaje.

Asimismo, Cárdenas sostuvo que el cáncer es una enfermedad que no discrimina, motivo por el cual hizo un llamado a la gente a que este preparada para esta difícil situación. “Uno nunca piensa que estas cosas le podrían pasar a uno. Yo jamás me imagine tener que pasar por este proceso tan agotador, tanto físico como emocionalmente, creo que nadie se lo imagina, nunca. Pero pasa, pasa más de lo que debería de suceder y deberíamos estar más preparados. El cáncer no discrimina”, agregó.

Finalmente, Anahí de Cárdenas agregó que su comentario no tenía que ver con la política y que solo buscaba que las personas que padecen cáncer y que no están siendo atendidas adecuadamente puedan ser visibilizadas.

“La salud es un derecho. Todos deberíamos tener acceso a un servicio de salud de primera. No solo los que pagamos por uno. Claro que hay programas de salud para todos, lo sé, pero debería haber más. No quiero hacer esto político, solo abrir la boca para que el grito que miles ya están dando se haga un poquito más fuerte”, finalizó.