A través de sus redes sociales, Anahí de Cárdenas compartió con sus fanáticos la buena noticia de que culminó con sus quimioterapias, tratamiento que venía recibiendo en su lucha por vencer el cáncer de mama.

La actriz de “No me digas solterona” también compartió un video donde mostró la emotiva despedida que le dieron los médicos y lo acompañó con un extenso mensaje en el que agradeció los cuidados que recibió.

“Toque la campana y aún no puedo creerlo. Desde el día que llegue a la clínica, ver esa campana no podía imaginarme como sería el día en que la toque, y llegó”, dijo en las primeras líneas de su mensaje.

Asimismo, Anahí sostuvo es consciente de que su tratamiento no ha terminado. Sin embargo, celebró que haya ganado una batalla. “Todavía no sé cómo me siento al respecto, porque el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy más cerca de mi meta”, escribió.

“Agradecida con mi familia, mi novio, mi familia política, los doctores, las enfermeras, todas las personas del piso 9 y 4, gracias por hacerme sentir como un humano y no como una enfermedad más”, añadió.

Anahí también agradeció el apoyo de sus amigos y de sus fanáticos, quienes siempre le brindaron una palabra de aliento. “Gracias a mis amig@s, columnas solidas inquebrantables. Y gracias a ustedes, por acompañarme en esto y estar ahí́ siempre para mí, con palabras de aliento, mensajes bonitos y siempre cercanos”, dijo.

Finalmente, la artista peruana dejó el siguiente mensaje a todas las personas —que al igual que ella— luchan contra el cáncer: “A todas las personas con cancer: lúchenla, lúchenla siempre, no se dejen vencer”.

