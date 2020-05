Luego de anunciar que le falta recibir solo una quimiterapia para tratar el cáncer de mama que le detectaron, Anahí de Cárdenas presentó su nuevo proyecto: el festival de música online "Fuck Cáncer + Fuck COVID-19″, el cual viene trabajando desde hace algunos meses.

Se trata de un evento benéfico que se realizará el domingo 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños de la actriz. Con este proyecto Anahí busca regresar todo el apoyo recibido por parte del público y recaudar fondos para apoyar a la Fundación Peruana de Cáncer y al Banco de Alimentos.

“Esta situación me ha vuelto más consciente, empática y respetuosa, y quería ayudar a los más necesitados y afectados por esta enfermedad que no discrimina en raza, sexo ni status social. La idea principal era hacer el festival presencial, pero dada la coyuntura, no podrá ser así”, señaló Anahí.

Debido al impacto del Covid-19, Anahí decidió hacer el festival de forma online y sumar a su iniciativa al Banco de Alimentos, ONG que realiza una gran labor para luchar contra el hambre en el Perú, pues dado el difícil momento que se vive en nuestro país, esta organización es una de las que más ayuda necesita.

Anahí busca recaudar S/ 400,000 que serán destinados en partes iguales a las dos ONG seleccionadas. El 50% de lo recaudado será para la Fundación Peruana de Cáncer y de esta forma cubrir 725 pasajes entre terrestres y aéreos que permitan la movilización de pacientes de provincia a Lima (ida y vuelta); así como la adquisición de medicina, prótesis, sillas de ruedas, entre otros.

El resto de lo recaudado se entregará al Banco de Alimentos con el objetivo de atender a 20,000 peruanos por un mes, a través de comedores populares de los distritos de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres. “Todo lo recaudado será íntegramente donado a estas dos organizaciones”, señaló la actriz.

El Festival

El festival “Fuck Cáncer + Fuck Covid-19” se transmitirá a través de YouTube y Joinnus Live el 14 de junio y tendrá una duración de 4 horas aproximadamente. En este participarán cerca de 100 artistas, entre cantantes, actores, DJ’s y comediantes.

Algunos de los confirmados hasta ahora son Gian Marco, Grupo 5, Los No Se Quien y Los No Se Cuantos, Daniela Darcourt, We The Lion, Tony Succar y Kanaku y El Tigre.

“Este es un evento sin precedentes en la historia de nuestro país, estoy muy agradecida con todos los artistas que se han sumado a esta causa y han decidido donar su tiempo y arte para apoyar a los más necesitados, y hacer que pasemos un día especial desde nuestras casas”, comentó Anahí.

Las donaciones ya se pueden realizar a través de Joinnus, marca que se unió a la campaña y ha habilitado una opción dentro de su plataforma para poder donar a esta causa. Muy pronto se podrá donar por otros medios. “Cada centavo suma para llegar a la meta de S/ 400 000”, agregó la actriz.

Para más información, se puede visitar la página web www.previeneperu.org y las redes sociales @previeneperu en Instagram y Facebook. Para hacer donaciones se puede ingresar a la página https://fuckcancer.joinnus.com/

