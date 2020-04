Christian Yaipén, integrante de “Grupo 5”, compartió en su cuenta de Instagram un video protagonizado por Anahí de Cárdenas, quien aparece cantando el popular tema “Me enamoré de ti”.

“La gran Anahí de Cárdenas cantando, lo máximo”, escribió el cantante peruano en la leyenda del clip, donde Anahí aparece con unos lentes, una polera blanca y moviéndose al ritmo del famoso tema de “Grupo 5”.

“Me enamoré de ti y ¿Qué? Me enloqueció tu piel y ¿Qué? Me arrodille a tu amor imposible, me enamoré de ti y ¿Qué? Yo me enfermé de amor y ¿Qué?”, se le escucha entonar a la actriz de “No me digas solterona” en el video.

El video publicado por el vocalista del “Grupo 5”, en tan solo horas, alcanzó a tener más de 47 mil “Me gusta” y generó diversas reacciones de sus fanáticos quienes destacaron el talento para el canto de Anahí de Cárdenas.

“Bien Anahí, sigue con ese espíritu ganador y más con el Grupo 5″, “Esa es la actitud, sigue así y vencerás todo porque eres una guerrera”, “Qué lindo cantas, Anahí”, “Tienes toda mi admiración, Anahí, sigue adelante”, se aprecia en los comentarios.

