La cantante española Ana Torroja se sincera al decir que la cuarentena no la ha mantenido muy inspirada a la hora de hacer música, pero prepara un concierto en línea y cuenta la experiencia de grabar un video por su cuenta en plena cuarentena desde su casa.

“A falta de pan buenas son las tortas”, dice la icónica vocalista de Mecano, quien asegura que siempre es necesario reinventarse y que en estos tiempos es fundamental para todos saber adaptarse.

En ese proceso de adaptación, la cantante ha tenido que “improvisar” desde el encierro con la creación de su último video y hacer más uso de las redes sociales con la preparación de un espectáculo que será mostrado en vivo desde las redes de Citibanamex el viernes 3 de julio a las 19.30 horas (00.30 hora GMT del sábado).

“Hay que seguir trabajando porque esto es una cadena de gente que depende de cada artista, y hay que seguir conectados con el público porque la música está siendo muy importante como compañera. Esta es una forma de no abandonar a nuestros fans”, explica la cantante.

El reto para ella es preparar espectáculos en línea, pues dice que en sus conciertos es esencial el contacto personal con su público. Sin embargo, resalta que el poder de la música para “transmitir emociones” es tan grande que se llega a lograr aún cuando se hace por medio de dispositivos electrónicos.

“Te falta siempre la energía del público, esa conexión tan poderosa y tan mágica que se crea en los shows en vivo, pero lo hacemos no solo para nosotros sino para ellos. Entonces piensas en que están ahí también y una vez que uno se pone a cantar la música es tan terapéutica que al final se convierte en un concierto igual de bonito”, comenta.

Ana asevera que se tratará de un concierto pequeño en el que ha preparado cuidadosamente cada canción que interpretará y desde su punto de vista está pensado para “todos los gustos”.

“Serán diez canciones y va a haber un poco de todo: canciones de Mecano, de mi etapa en solitario y de la nueva etapa. Hemos hecho un ‘setlist’ muy reducido pero yo creo que toca todos los palos”, explica.

Y a pesar de que la cantante es sincera al decir que no se considera muy asidua a las redes sociales, asegura que ahora les ha dado un valor y una relevancia especial, pues es la única forma de contacto con sus seguidores y seres queridos.

TIEMPO DE ENCIERRO

Torroja ha demostrado que no tiene miedo a salir de su zona de confort.

Una muestra de esa adaptación que ha vivido desde que comenzó el confinamiento es el video que lanzó a la par de su sencillo “Cuando tú me bailas”, una canción escrita antes de la pandemia en la que trabajó con El Guincho y Alizz, que según comenta, expresa cierta positividad y felicidad que venía bien a estos tiempos.

La canción habla de una joven que llega a una discoteca a bailar y, en medio de este encierro, considera como una de las razones por la que eligió mostrar este tema que “seguramente lo echaba de menos”, cuenta entre risas la cantante que realizó el video desde su casa.

“Yo lo veo y estoy contenta del resultado. Fue divertido y estresante pero hice de todo: de directora, de iluminadora, de productora, guionista, fotógrafa, actriz y cantante y fue interesante. No dudo que lo volvería a repetir aunque la situación mejore”, asegura.

Torroja cuenta que ha sido una pena no poder continuar los planes que tenía para poder lanzar su disco, del que asegura está todo listo, sin embargo, no ha decidido presentarlo porque está esperando terminar en persona una colaboración que la tiene muy conmovida.

“Los discos nunca se terminan hasta que uno dice ‘hasta aquí’ y hay una canción que surgió en el último momento que yo creo que será la cereza del pastel. Está cantada con alguien muy especial a quien quiero y admiro mucho y estamos esperando a que se pueda rodar el vídeo”, adelanta.

Y aunque ha tenido momentos de felicidad, es muy concreta y sincera al decir que esta cuarentena no la ha inspirado mucho para crear más música.

“Es una situación extraña, quizá el hecho de no poder hacer planes y de ir improvisando en la marcha a mí no me deja muy tranquila. A veces para componer uno necesita su espacio, al final estás con la familia todo el día y como que necesitas un momento de silencio, de introversión y de estar contigo para hacerlo”, relata.

Finalmente, la icónica cantante afincada en México espera que estos tiempos hayan dejado ciertas enseñanzas positivas en todos y que cuando acabe esto las personas sean más conscientes de sus actos y busquen ayudar a los demás.

VIDEO RECOMENDADO

Paloma Fiuza y Rosángela Espinoza se lucieron en versus de baile

Paloma Fiuza y Rosángela Espinoza se lucieron en versus de baile