Ahora se arrepiente

Isabel Acevedo confesó que se sorprendió cuando ‘Olluquito’ Domínguez oficializó a Pamela Franco. Además, reveló que “se arrepiente de haber estado con el cantante”.

Con Alianza no te metas

‘Joa’ Arroé tuvo un cruce con el periodista Renato Cisneros en Twitter. El también conductor de TV quiso bromear con la derrota de Alianza y el pelotero no se quedó atrás. “Hace rato que no puedes ir a un estadio a ver una final”, disparó.

Atrapame si puedes

Mientras que en tierras argentinas su nombre está en boca de todos, Luis Abram sigue de ‘vacas’ en Aruba con su pareja, Celeste. El pelotero anda todo el día en la playa y disfruta de la adrenalina de la moto acuática. ¡Ajá!

Pide más respeto

Lucero Jara, quien fue ‘ampayada’ con Pedro Gallese, aclaró que las historias de Instagram que se están viralizando son de una cuenta falsa, la cual ella no usa. Además, pidió que no creen noticias falsas con su nombre, pues ella está evitando la prensa y los chismes. ¡Ojo al piojo!

Cansada de los ataques

Shirley Arica, quien hace poco confirmó que tuvo un pequeño romance con Jefferson Farfán, despotricó contra Pío Dean, papá de su hija, por “maltratarlapsicológicamente”. La modelo afirmó que prepara una denuncia, pues ya está “cansada”.

“Me habló de mala manera, siempre me insulta y me denigra como mujer. Yo voy a tomar medidas legales y lo voy a denunciar por daños psicológicos. Según la ‘Chica realidad’, su expareja aún no puede asimilar que la relación ya se acabó.

Leche de camello

Reimond Manco aprovecha las vacaciones y ayer le metió su respectiva leche de camello, que se ha vuelto popular entre los peloteros. ‘Rei’ casi arrasa con la carta, aunque siempre con la ‘patrona’. ¡Buena!