La actriz América Ferrera ha anunciado a través de su cuenta de Instagram el nacimiento de su segundo bebé quien llegó al mundo el pasado 4 de mayo.

“Lucía Marisol Williams llegó el 4 de mayo para abrazarme y besarme el Día de las Madres. Mamá, Papá y Gran Hermano están en la luna para darle la bienvenida a su luz brillante a nuestra familia”, escribió en la red social.

La protagonista de ‘Ugly Betty’ acompañó la publicación con una fotografía de las manos de los integrantes de su familia, incluida la de la recién nacida.

Además, aprovechó para instar a sus seguidores a que la ayuden recolectando suministros esenciales para las familias migrantes en la frontera de Estados Unidos.

“Queridos amigos, si están considerando enviar un regalo a Lucia, por favor hagan una donación a Yes we can wf en su nombre. ¡O hagan una donación hoy en honor a las mamás que aman! Visita www.yeswecan.world para más información”.

En el año 2018 América trajo al mundo a Sebastián, fruto de su relación con Ryan Piers, y padre también de Lucía Marisol.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo viven los famosos de Hollywood la cuarentena?





Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood