Amazon Prime Video se lanzó en diciembre de 2015 y a partir de ese momento lanzó muchas producciones originales que han tenido cierto éxito en la plataforma que compite con Netflix y Disney+. Aquí te contamos cuáles son las 10 películas más vistas en este servicio de streaming.

‘The Aeronauts’

En 1862, Londres, el científico James Glaisher y la piloto Amelia llegan para el lanzamiento del globo. A pesar de ser perseguida por una visión de su difunto esposo Pierre, Amelia mantiene el frente valiente y el globo se lanza. En un flashback, James aparece ante la Royal Society y explica su teoría de que se puede predecir el clima pero se ríe del edificio. Al regresar a casa, habla con sus padres, quienes intentan persuadirlo para que siga otro camino de la ciencia. En el globo, James y Amelia comienzan a subir a través de la capa de nubes. Pronto se topan con una tormenta violenta que hace girar el globo. En un flashback, Antonia convence a su hermana, Amelia, para que asista a una función de la sociedad. Allí, James se acerca a Amelia y él le pregunta si estaría dispuesta a ser su piloto mientras intenta probar sus teorías con las que ella está de acuerdo.

‘Mi tío Frank’

Alan Ball (ganador del Oscar por American Beauty) volvió a recuperar la forma después del despropósito de su vuelta a televisión en 2018 con Aquí y ahora. Su tercera película como director nos lleva hasta 1973, cuando una chica de 18 años y su tío Frank hacen un viaje por carretera desde Manhattan hasta Carolina del Sur para ir al funeral del patriarca de su conservadora familia. Ball vuelve a explorar en profundidad la homosexualidad masculina casi veinte años después de dar un puñetazo en la mesa con su compasivo y complejo retrato de David Fisher en A dos metros bajo tierra.

Es posible que el tono (tan característico del cine independiente estadounidense de los últimos años) y el conflicto de la salida del armario en familia sean familiares, pero el punto de vista no lo es. Ver a un hombre adulto de 50 años dialogando -consigo mismo y con su familia- en la América de los años 70 sigue siendo, desgraciadamente, algo refrescante. Paul Bettany desarma a fuerza de vulnerabilidad y carisma, mientras que la siempre estupenda Sophia Lillis (la protagonista femenina de IT y Esta mierda me supera) sigue siendo uno de los rostros adolescentes más naturales de Hollywood.

‘La gran enfermedad del amor’

Película estadounidense de comedia romántica dirigida por Michael Showalter, a partir de un guion escrito por Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon, protagonizada por Nanjiani, Ray Romano, Holly Hunter y Zoe Kazan; y sigue a una pareja interracial que tiene que lidiar con sus diferencias culturales.

Es una película semi-autobiográfica, vagamente basada en el romance de la vida real entre Nanjiani y Gordon.4 Fue estrenado mundialmente en el Festival de Cine de Sundance el 20 de enero de 2017 y comenzó un lanzamiento limitado en cines desde el 23 de junio de 2017, por Amazon Studios y Lionsgate, antes de su estreno mundial el 14 de julio de 2017.

‘Brittany corre una maratón’

Brittany Forgler tiene 28 años y vive en la ciudad de Nueva York con su compañera de cuarto Gretchen, una asistente de maestra que sueña con la fama de las redes sociales. Empleada como anfitriona en un teatro fuera de Broadway, Brittany es una fiestera, con sobrepeso y abusa de Adderall. Al visitar a un nuevo médico para obtener una receta, recibe noticias no deseadas; ella debe estar saludable y perder peso. Ella visita un gimnasio cercano solo para descubrir que incluso la tarifa más barata está fuera de su alcance. A pesar de su miedo, trata de correr por primera vez, corriendo con éxito una cuadra. Ella es invitada a correr en un grupo con su vecina Catherine, a quien Brittany detesta por su vida aparentemente perfecta. Atrapado en otra noche de fiesta por Gretchen, Brittany llega para la carrera grupal y se encuentra con Seth, otro corredor en apuros, aprendiendo que tienen los mismos objetivos. Brittany, Seth y Catherine se unen y, después de una carrera de 5 km, establecen el objetivo final: correr en el Maratón de Nueva York.

‘The Report’

A Daniel Jones, miembro del personal del Senado, se le asigna la ardua tarea de dirigir una investigación sobre el Programa de Detención e Interrogación de la CIA. Después de analizar una amplia evidencia, se entera de sus “técnicas de interrogación mejoradas”, que han demostrado ser brutales, inmorales e ineficaces, que la CIA adoptó después del 11 de septiembre. Sin embargo, cuando Jones y el Comité de Inteligencia del Senado intentan divulgar los resultados de su investigación, la CIA y la Casa Blanca hacen todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz.

‘Una noche en Miami…’

Es una película dramática estadounidense de 2020 sobre una reunión ficticia de Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke en una habitación de hotel de Miami en febrero de 1964, celebrando la sorpresiva victoria de Ali sobre Sonny Liston. Es el primer largometraje dirigido por Regina King, a partir de un guion de Kemp Powers, basado en su obra teatral homónima. Es protagonizada por Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge y Leslie Odom Jr..

La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el 7 de septiembre de 2020, una novedad para una directora afroamericana. Tendrá un estreno limitado en cines a través de Amazon Studios el 25 de diciembre de 2020, antes de ser estrenada digitalmente en Prime Video el 15 de enero de 2021. Las críticas fueron abrumadoramente positivas, y los críticos elogiaron la dirección de King, las actuaciones y el guion. La película recibió tres nominaciones a los premios Óscar de 2021.

‘Borat, película film secuela’

Catorce años después de lo acontecido en Borat (2006), el periodista es liberado de los trabajos forzados a los que el gobierno kazajo lo había condenado por humillar internacionalmente a su país, con la condición de que viaje a Estados Unidos para entregarle un soborno al vicepresidente Mike Pence, en medio de las elecciones presidenciales de 2020 y la pandemia de COVID-19. Éste le debía ser entregado originalmente a Donald Trump, pero se muestra una escena de la película anterior donde Borat esta “accidentalmente” defecando en su edificio, el Trump International Hotel and Tower de Nueva York.

‘En realidad, nunca estuviste aquí’

Joe, un veterano de guerra y exagente del FBI con trastorno de estrés postraumático, trabaja como un agente contratado para rescatar a niñas sujetas al tráfico sexual. Cuida de su anciana madre en la casa de su infancia en la ciudad de Nueva York, y guarda recuerdos muy gráficos de su infancia y su pasado en el ejército y el FBI.

‘Sound of metal’

Ruben es un baterista perteneciente al dúo de metal Blackgammon junto con su novia Lou. Viven en una casa rodante mientras conducen a través del país para brindar conciertos. Sin embargo, Ruben comienza a perder su audición de repente, por lo que se dirige a una farmacia para averiguar qué le está pasando. El farmacéutico lo recomienda con un médico, quien le realiza una prueba de audición y determina que Ruben sólo puede oír con éxito entre un 20 y 30 por ciento de las palabras y que su audición seguirá deteriorándose rápidamente. Es posible que pueda hacerse un implante coclear para corregirlo, pero los implantes son muy caros y no están cubiertos por el seguro. El doctor sugiere que Ruben debe primero eliminar toda exposición a ruidos fuertes y después de algún tiempo someterse a más pruebas, lo que lo pondrá en un terrible dilema.

‘Manchester frente al mar’

Lee Chandler (Casey Affleck) trabaja como conserje y vive una vida solitaria en un sótano en la ciudad Quincy, en Massachusetts. Este recibe a noticia de que su hermano Joe (Kyle Chandler), un pescador, sufrió un paro cardíaco y muere antes de que Lee pueda llegar al hospital en Manchester-by-the-Sea. Lee insiste en ser quien le diga al hijo adolescente de Joe, Patrick (Lucas Hedges), sobre la muerte de su padre. Mientras hacen los arreglos para el funeral, les informan que el cuerpo de Joe no puede ser enterrado hasta la primavera, cuando el suelo se descongela. Lee opta por permanecer en Manchester-by-the-Sea hasta el entierro.