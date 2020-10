El procurador anticorrupción Amado Enco aseguró este viernes que existen “suficientes elementos de convicción para acreditar” la medida de detención preliminar por siete días a Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, y 9 exfuncionarios del Gobierno.

El Poder Judicial ordenó el 29 de setiembre la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing. Los involucrados fueron detenidos este viernes en una operación policial, entre ellos Cisneros, la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; y el ex asesor presidencial Óscar Vásquez.

“Nos encontramos ante suficientes elementos de convicción que permiten acreditar los dos supuestos para declarar fundada la detención preliminar y de esa manera ha resuelto la jueza Sonia Bazalar”, sostuvo en diálogo con Canal N

“No se trata solamente de los audios. [...] Entre los informes forenses sobre el tema de los correos electrónicos, las órdenes de servicio del señor Richard Cisneros, están también los contratos, las órdenes de pago, informes sobre el tema de las actividades, hay una declaración de un testigo en reserva y un informe de la Contraloría”, detalló.

El procurador destacó, en esa línea, el trabajo de la fiscal Janny Sánchez en la investigación por las contrataciones de Richard Swing en el Ministerio de Cultura.

Enco reiteró su pedido para que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se inhiba de investigar al presidente Martín Vizcarra por las presuntas contrataciones de Richard Cisneros y la derive a otro fiscal supremo. Esto debido a que en diversas declaraciones a la prensa, Ávalos ha afirmado que la exasistenta del despacho presidencial Karem Roca “miente” en uno de los audios donde se refiere a ella y amenazó con querellarla si no se retractaba.

Amado Enco

Las detenciones realizadas este viernes se realizaron en el marco de la investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible por la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, y se sustenta en el peligro de obstaculización y fuga de los investigados.

Desde el 2018, Cisneros cobró 155 mil 400 soles en el Ministerio de Cultura como proveedor de servicios. Según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, detrás de la irregular contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura estarían involucrados 17 exfuncionarios de ese sector.