Álvaro Barco: “No podemos permitir que un condenado siga siendo presidente de la FPF”

En diálogo con el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación, Álvaro Negrini - gerente deportivo de la Universidad San Martín - sentenció la actitud del presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien solo eligió a 5 de los 20 clubes de la Liga 1 para definir el futuro del campeonato nacional en tiempo de cuarentena a causa del COVID-19.

“Cuando creíamos que por fin tendríamos una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tener conocimiento de lo que está haciendo Conmebol, Fifa y la propia FPF para el apoyo de los clubes, nos hemos enterado que esta conersación será a cuenta gota y restringida. Y digo esto porque lo normal hubiera sido que los 20 clubes participen de esta reunión, sin embargo el presidente de la FPF solo escogió a cinco que servirán de voceros para los demás clubes”, expresó.

Asimismo, agregó: “Los clubes elegidos por la FPF son Vallejo, Mannucci, Ayacucho FC, Alianza y Universitario, felizmente en este grupo está Richard Acuña, quien en más de una oportunidad cuestionó a Lozano, y también estará la administradora de Alianza que será otra de nuestras interlocutoras más importantes para conocer algunas cosas. Más allá de ello, no entiendo cómo insisten en la FPF de mantener información restringida y por qué actúan de esa manera”.

LEE TAMBIÉN

“Ese comunicado que da cuenta del recorte del 25 por ciento de sueldo de los trabajadores de la FPF es un terrible mensaje para los clubes, porque eso quiere decir que no existen fondos más allá de los generados por las Eliminatorias, por tanto, queremos que nos digan qué hicieron con los recursos que ya se tenían en cuenta. Qué pasó con ese dinero, porque en estos momentos tranquilamente la FPF pudo prestarle dinero a esos clubes que no tienen derecho de televisión, aunque imagino que sí les otorgó dinero en los meses de enero, febrero y marzo, tomando en cuenta que son ‘equipos amigos’ y ya sabemos cómo Lozano maneja estas cosas. Realmente me hubiera gustado participar de esta reunión para refutar la posición de la FPF sobre el tema de los derechos de la televisión, saber qué pasar con esa exoneración del 10 por ciento de dichos derechos televisivos, qué pasará con menores, con reservas”, pronunció el exjugador de Universitario de Deportes en los noventa.

Por último, no dudó en opinar sobre la sanción impuesta por Lozano a causa de la reventa de entradas: “Este es un caso que ya no nos causa sorpresa. Y es que más allá de sacar una resolución benévola, porque no pudieron ocultar lo evidente, acá lo más importante fue que condenaron a Lozano. Es cierto que le impusieron una multa para evitar la apelación, pero por encima de todo hay un tema moral y ante estos casos cualquiera hubiera dado un paso al costado. Sin embargo, este tipo se quedó, pese a actuar en contra de la economía de la FPF, por ello no podemos permitir que un condenado siga en la presidencia de la FPF y por ello intentaremos por todos los medios que este tipo se vaya. Seguiremos luchando más allá de creer que tenemos posibilidades”.

VIDEO RECOMENDADO

La ONG de Roberto Guizasola y el apoyo de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero