Alondra García Miró descarta casarse con Paolo Guerrero este año | VIDEO

Alondra García Miró habló sobre los rumores de boda con Paolo Guerrero, los cuales recobraron fuerza en las últimas semanas. Ella afirmó estar enfocada en su trabajo como empresaria y actriz.

"En realidad no sé de dónde han sacado ese rumor, pero no es verdad, es mentira. Aprovecho para aclararlo porque ya que me preguntan tanto y lo he respondido varias veces, pero lo vuelvo a aclarar, no hay planes de matrimonio ni nada", relató la modelo.

Del mismo modo, señaló que no le da prioridad a una boda porque quiere seguir su carrera de actriz. Aún así, contó a "En Boca de Todos" que el 2019 ha sido un año bueno para ella. "Ha sido un buen año, un año muy positivo, y estoy contenta, espero que continúe así", agregó.

Uno de sus proyectos es iniciar las grabaciones de la serie "Princesas", donde actuará al lado de Alessandra Fuller, Flavia Laos, Alessandra Denegri y Mayra Goñi.

Cabe recordar, que la modelo inauguró su nuevo restaurante. "Quiero que Mercatto Verde se posicione como siempre lo soñé y espero que vengan otros proyectos", señaló. Una de sus invitadas fue Doña Peta, quien afirmó sentirse orgullosa.