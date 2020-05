View this post on Instagram

Feliz día a todas las mamis! 💜 Gracias por cuidarnos, apoyarnos y guiarnos siempre. Disfruten mucho los engreimientos en su día. Y para quienes estén lejos físicamente recuerden que el amor siempre está presente. Porque no existe un amor más puro que el de una madre. Feliz día a mi mami que me cuida desde el cielo. Quiero que sepas que te extraño todos los días de mi vida. Es difícil vivir sin ti. Sin tus abrazos, sin tus consejos, pero sé que estás conmigo, protegiéndome desde otra dimensión. ✨💜 Feliz día a mi Gelita preciosa. Mi abue. La más reilona y amorosa del mundo. Gracias Dios por darme una abuela tan maravillosa.. Te amo con toda mi alma. Para todos los que aún tienen a sus mamitas físicamente, abrácenlas, engríanlas, cuídenlas y díganle cuánto las aman. Feliz día de la madre para todas! Que Dios las bendiga. 🙏🏼💜😘