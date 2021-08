Allison Pastor se pronunció luego del intercambio de palabras que tuvo con Gisela Valcárcel. La esposa de Erick Elera fue captada por las cámaras de “Amor y fuego”.

Al ser abordada mientras se encontraba en su vehículo Allison Pastor dio unas breves declaraciones y fue clara al señalar que no volverá al programa “Reinas del show”.

“Lo único que te puedo decir es que me siento feliz, me siento tranquila, bien conmigo y nada, feliz de llegar a casa y tener a alguien que me apoye”, señaló.