Wilmer Aguirre vuelve a casa. El ‘Zorrito’ confirmó en dialogo con ESPN que ya tiene un acuerdo con Alianza Lima. De este modo, el experimentado atacante buscará lograr el ascenso en la Liga 2 con los íntimos.

“Se podría decir casi casi. Casi nada. No pasa por un tema económico. Simplemente hay unos puntos que seguro se arreglan estos días”, sostuvo en ESPN FC.

“Me lo he propuesto como un año de gloria, buscar ascender con Alianza. También una revanchita. El sinsabor con el que uno se quedó el 2013″, señaló.

“Hay lindos recuerdos, no solo la Libertadores de 2010, eso quedó para el club, para el hincha, para mí. Me quedé con ese mal sabor que me gustaría poder borrar por un momento y seguir entrando a la historia de Alianza”, agregó.

