Tomás Costa sobre Mario Salas: “Tan obsesivo con su idea, con su forma que en poco tiempo te involucra de una manera especial”

“Lo tuve un año y medio como entrenador. Futbolísticamente fue muy buena (...) hubo una charla donde él manifestó la idea de juego que tenía, que quería contar con determinados jugadores ”, detalló en diálogo con UCI Deportes.

‘Tommy’ Costa reveló la metodología de entrenamiento del Mario Salas. “Lo que tiene Mario, es que quizá es tan obsesivo con su idea, con su forma que en poco tiempo te involucra de una manera especial. La metodología de entrenamiento de él es todo con pelota, es un entrenamiento muy táctico, técnico”, indicó.

El exmediocampista de Alianza Lima se refirió la manera de manejar temas disciplinarios de Mario Salas pues en Alianza hubo especulaciones de indisciplina.

“Entonces, me parece que mas allá de lo que pueda decir el técnico de turno, tiene que ser algo del club, ya que el club ponga normas a sus jugadores, todos los clubes donde yo estuve afuera o la mayoría tienen un reglamento interno, donde si uno no acata, el club toma la decisión más allá de lo futbolístico, entonces ojalá el club pueda tomar y adelantarse al técnico de turno y tomar decisiones propias y si después el técnico esta de acuerdo es un tema del técnico, pero el club tiene que empezar a pensar, porque al final eso se hereda y uno empieza a creer, que porque juega bien tiene derecho a un montón de cosas y no es así”, expresó.

