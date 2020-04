Joazhiño Arroé inició la temporada 2020 siendo considerado como titular en algunos partidos, pero en la mayoría fue usado como cambio en el segundo tiempo. El volante fue entrevistado en Gol Perú y habló de sus primeros meses del año en Alianza Lima.

“Pablo Bengoechea era un gran técnico y su principal cualidad era que podía sacar lo mejor de cada grupo. Además de ser un gran estratega. Este año no pudo convencer a los jugadores, pero no fue culpa de él. Sucedieron cosas y no nos entraba su mensaje”.

“Si me das continuidad termino haciendo las cosas mejor de lo que estaba haciendo. Si fuera culpa mía, haría una autocrítica, sería muy sincero y te diría: “mira, no he jugado bien, he sido intermitente”. Un partido sí y otro no, pero ni siquiera eso. Después del primer partido con Alianza Universidad no jugué dos partidos, el siguiente partido jugué dos minutos con Mannucci, el siguiente partido no lo jugué. No es culpa mía”, agregó.

Joazhiño Arroé, así como todo el plantel de Alianza Lima se prepara en sus casas con los trabajos enviados por Mario Salas. Con la llegada del técnico chileno, el volante de 27 podría tener nuevas oportunidades que no tuvo con Pablo Bengoechea.

