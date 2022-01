Ivana Yturbe llegó a Matute para alentar a su esposa Beto da Silva en la presentación de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2022. La modelo hizo una publicación en Instagram mostrando que llegó al estadio para acompañar al delantero.

“Te amo”, fue el mensaje que le dio Ivana Yturbe a Beto da Silva, quien no fue muy bien recibido por los hinchas de Alianza Lima en su aparición en la Noche Blanquiazul.

“Creo que solo he ido al estadio una vez en mi vida y les juro que la gente me decía que era alucinante. La verdad no sentía lo alucinante, hasta hoy qué vine a ver al amor de mi vida”, escribió Ivana Yturbe en Instagram.

“Aquí estaré siempre mi amor mirándote y admirándote porque solo tú y yo sabemos cómo trabajas todos los días por ser mejor”, agregó la esposa de Beto da Silva.

El equipo de la Victoria disputará este miércoles su primera prueba del 2022 ante Independiente de Medellín.