Germán Pacheco formó parte del equipo de Alianza Lima que logró el título nacional la temporada 2017 en el primer año de Pablo Bengoechea en La Victoria, rompiendo una sequía de títulos de 10 años. El volante argentino ahora se prepara para debutar en Alianza Universidad.

Entrevista: Rafael Saaz

¿Cómo te ha tomado y cómo afrontas la cuarentena?

Bien tranquilo, encerrado con mi esposa, realizando los trabajos que no ha mandado el comando técnico, que nos tiene controlados y nos pide que mandemos videos, jugando Play Station, mirando televisión. Lo importante es quedarse en casa y cuidarse, para cuando esto termine podamos volver a la normalidad.

¿Qué medidas a tomado el club en esta situación?

Nos han dicho que sigamos con los entrenamientos y nos preparemos. Al igual que los demás clubes, estamos a la expectativa de cuando vuelve el fútbol, pero primero que encuentre la cura. El club no ha cambiado en ningún sentido desde que empezó esto, la dirigencia está muy atenta a todo, nunca un problema ni antes, ni menos ahora. Nos han dicho que todo lo estipulado se va a cumplir, estoy muy agradecido a los directivos.

¿Cómo te afecta esta para como futbolista?

La verdad es complicado porque lo que mas nos gusta es jugar los fines de semana y cuando uno no puede se complica, más porque nuestro trabajo es al aire libre. Nos afecta a todos, pero lo importante es la salud, que todos estén bien y después se verá cómo sigue.

¿Cómo pasa esta cuarentena tu familia?

La familia está bien, cuidándose, tratando de hacer las doctas bien para que esto pase. Están en casa, sin exponerse, priorizando la salud.

¿Como se viene comportando la gente en Huánuco?

La gente obedece mucho, las cosas las hacen bien, si les dicen que solo se sale hasta cierta hora, solo lo hacen hasta esa hora. La gente está tratando de cumplir todo al pie de la letra, por eso no hay tantos casos de coronavirus.

¿Cómo se dio lo de Alianza Universidad?

Luego que dejé César Vallejo, estuve dos semanas en Liga de Portoviejo de Ecuador y no me llegaron a pagar, me sacaron el internet y el cable del departamento el entrenador (Rubén Darío Insúa) me hacía entrenar aparte del grupo, porque me dijo que la directiva me había contratado y él no me pidió. A mi el dirigente que me contrató me dijo que todo estaba arreglado y que hable con el técnico, pero lo llamé y nunca me contestó, y cuando llegué a Ecuador me dijo que no me quería, al menos hubiera sido más sincero y me hubiera dicho antes de ir, pero ahí te das cuenta la clase de persona que te encuentras. Después de eso recibí la llamada de Alianza Universidad, que siempre se interesó por mi, siempre me quisieron (desde diciembre del año pasado) y se han portado muy bien.

¿Cómo te ha tratado el grupo de Alianza Universidad?

Muy bien. Me reencontré con ’Neka’ Vílchez, Lionard Pajoy, Gianmarco Gambetta, hay otros a los que he enfrentado, hay un buen grupo. Lamentablemente nos cortaron la vida, pero espero que cuando regrese el campeonato sigamos igual. Ni bien empiece tenemos un partido en casa y creo que ahí podemos sacar ventaja.





¿Luego de tu paso por Alianza en 2017, sigues al equipo?

Sí, si sigo. Trato de ver la mayor cantidad de partidos, quedaron muchos recuerdos, es un club que se hace querer, por todo los que significa y la hinchada, que siempre tira para adelante en todo momento.





¿Que te dejó tu paso por Alianza?

Aparte del título nacional, que era lo más importante ese año (porque el club no campeonato hace 11 años y era su primer título nacional) Me dejo muchas amistades, dentro y fuera del club. La gente me para en la calle, me dice que vuelva, es lindo que reconozcan el trabajo que hiciste.





¿Sientes que dejaste una huella en Matute?

Salir campeón en un equipo tan grande como Alianza te marca, creo que deje una huella, sobre todo porque ganamos el campeonato, jamás me voy a olvidar todo lo que pasé ese año, estoy agradecido por todo el cariño que me brindaron.

¿Cuál es el gol que más recuerdas de ese año?

Dos, que fueron los que más grite. El primero es el del clásico en Matute (en el arco de la tribuna norte de Matute) Y el segundo, justo fue mi último gol del año, ante la San Martín en el Callao. Ese gol lo compararon con uno de César Cueto, el mío fue un poco más esquinado, pero todo bien (risas).

¿Aún te comunicas con tus excompañeros?

Sí, tengo comunicación con varios, siempre estamos en contacto y cada vez que nos cruzamos cambiamos camisetas, conversamos un poco, las amistades siempre quedan.





¿Te gustaría volver en el algún momento?

Sí, en algún momento me gustaría, siempre se me pasa esa idea por la cabeza y sería lindo que se dé. El próximo año puedo tramitar mi nacionalidad y no ocuparía cupo de extranjero. Me hice hincha de Alianza, siempre quiero que gane, menos cuando le toque contra Alianza Universidad. Siempre está el deseo de volver, pero ahora estoy en Alianza Universidad y voy a dar todo para retribuir la confianza que han depositado en mi.





¿Para qué está Alianza Universidad este año?

Yo creo que estamos para algo importante. El objetivo este año es clasificar a una copa internacional, pero como hemos arrancado, creo que tenemos que pensar en querer llevarnos el Apertura, estamos haciendo las cosas bien.





¿Cuál es tu objetivo personal este año?

Creo que mi primer objetivo es afianzarme con más partidos, justo me tocó llegar y que se dé esta para, pero yo siempre digo que si el colectivo va bien, todo irá bien. Ojalá pueda tener minutos y marcar goles.





Un mensaje para la gente en este momento

Que trate de cumplir con lo que dice el gobierno, que se queden en casa, que no se hagan los ‘vivos’, porque esto no es un juego. Esto está causando muchas muertes, así que es mejor prevenir mientras se pueda y esperar que pase.