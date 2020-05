En las últimas semanas, el jugador de Alianza Lima, Beto Da Silva y la modelo Ivana Yturbe han sido ‘descubiertos’ por la prensa de espectáculos en constantes comentarios, videos e incluso salidas en medio de la cuarentena por el COVID 19.

Ambos personas estarían teniendo una relación amorosa, sin embargo, la modelo Ivana Yturbe reveló que viene pasando por una etapa increíble de su vida según sus propias declaraciones en el programa ‘Estas en Todas’.

“Estoy muy feliz, estoy tranquila, estoy pasando por una etapa linda de verdad, la voy a guardar para mí”, declaró al citado programa. Asimismo, la expareja de Jefferson Farfán indicó que conoce a Beto Da Silva desde los 16 años de edad.

“Es complicado, yo todavía no he dicho que estoy en una relación. Estoy contenta, estoy feliz, es complicado”, agregó la chica reality en sus declaraciones donde no confirmó su relación con Beto Da Silva pero tampoco la negó.

