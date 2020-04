Formó por mucho tiempo -hasta su última etapa en Colo Colo- parte esencial del grupo de trabajo de Mario Salas. Sin embargo, en esta oportunidad Fernando Gutiérrez, asistente del estratega chileno, dio un paso al costado y decidió no acompañara al flamante DT de Alianza Lima en esta nueva etapa.

“Por supuesto que lo evalué y tal vez una salida hubiera sido ir por un tiempo (a Alianza), esperando hasta fin de año, pero no me pareció bien. Lo más correcto era plantearlo ahora, porque tampoco iba a estar allá pensando en que podía aparecer algo para dirigir. Si iba a estar con la cabeza en otro lado, prefería no hacerlo”, sostuvo el chileno en dialogo con AS.

Gutiérrez precisó que la principal razón es que el tiempo de contrato no le iba a permitir cumplir un proyecto profesional que tiene pendiente, afrontar su primera experiencia como entrenador.

“Fue una decisión mía. Yo incluso me alcancé a juntar con Víctor Marulanda, gerente de Alianza, alcancé a ir a una reunión con ellos y también me junté con Mario. No sé cómo arreglaron sus contratos, pero la idea era ir por este año y el próximo. Yo tengo pensado empezar a dirigir solo y la idea era después de pasar por Colo Colo", agregó.

Fernando Gutiérrez es un exfutbolista chileno que empezó su carrera como director técnico el 2014, siendo analista de video y asistente de Mario Salas. A partir de esa fecha trabajó de la mano con el “Comandante”.