Aldair Fuentes, mediocampista de Alianza Lima, se manifestó sobre la salida de Pablo Bengoechea: "Siempre me tuvo confianza y eso siempre le agradezco. Creo que esa confianza me la gané porque siempre me comporté como un profesional y di todo, sentí que eso le gustó. Hace dos semanas hablé con él para saber cómo está, tengo gran respeto por el ‘profe’”, expresó en diálogo con ‘Los Renegrones’.

Asimismo, agregó: “Yo pienso que nos costó arrancar bien porque hubo mucha gente nueva. Como no se dieron los resultados rápidos, costó la adaptación y tomar la idea del ‘profe’. Eso nos pasó factura. Sí dolió la decisión de Bengoechea, porque él dio muchas cosas a Alianza en estos años y se identificó, no fue una buena manera de irse, pero el fútbol es así. Él tomó esa decisión porque sintió que era lo mejor para el club”.

Habló de Mario Salas

Fuentes se refirió sobre la charla que tuvo con Mario Salas vía videollamadas. “La reunión que tuvimos por posiciones con el ‘profe’ Salas me emocionó, porque nos mostró su método de juego y la verdad que ya da ganas de entrenar y aplicarlo. En esas llamadas por posiciones, yo estuve en la de los volantes. Hasta que no entrenemos con el profe no sé de que me usará, pero en estas reuniones, me tiene en el grupo de los volantes”, detalló.

Se emocionó con la vuelta de la Liga 1

“Cuando escuché al presidente que dijo que vuelve el fútbol, di un salto de alegría porque es a lo que me dedico. Ojalá todo se agilice pero que nadie se vea perjudicado. Del club nos llamaron para saber cómo estábamos, si teníamos síntomas, para que estén al tanto de nosotros. Aún no nos dan una fecha exacta para volver a entrenar”, sostuvo.

