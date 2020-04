Global Business Group (GBG), es el nombre de la agencia que representa a Kluiverth Aguilar. Esta empresa tiene como sede Uruguay, sin embargo, poco a poco van ganándose un lugar en el mercado sudamericano.

El fichaje del futbolista de Alianza Lima por el Manchester City, no hace más que ratificar el excelente trabajo que vienen realizando. Durante los últimos años han logrado colocar futbolistas en grandes equipos, de la talla de Juventus, Atlético de Madrid, Corinthians, entre otros.

El BOCÓN logró comunicarse con Martín Rodríguez, socio de GBG, quien reveló detalles de la operación millonaria que acaba de finiquitar Alianza Lima. Asimismo, señalan que representan a otro futbolista blanquiazul, quien podría seguir los pasos de Kluiverth Aguilar.

¿Desde cuándo trabajan con Kluiverth?

Aproximadamente desde que tiene 13 años. El primer nexo se dio con Virgilio Alzamora (nuestro socio estratégico y exclusivo en Perú). Él está al lado de Kluiverth y junto a sus padres han hecho un gran trabajo. Los últimos dos años, ya con nuestro apoyo desde Uruguay, viajando 4 o 5 veces por año a Perú hemos redoblado esfuerzos para intentar complementar las cosas buenas que él ya hacía en el día a día con el jugador.

¿Hace cuanto tiempo Manchester City sigue al futbolista de Alianza Lima?

Desde la copa UC jugada en Chile en diciembre del 2018. Lo vieron jugar en vivo no menos de 20 veces. Que yo recuerde los 2 amistosos en Uruguay, la Copa UC que fueron 5 partidos y los 9 del Sudamericano Sub -17. En el torneo realizado en Perú llegaron varios profesionales del City Grou;, entre ellos Carlos Santoro y Gary Worthington (del Área Emergent Talent Manchester City), Ivan Hanuch secretario técnico del Girona, y Emanuel Carra con Germán Brunati, Scouts del City en Sudamérica.

Kluiverth, su Padre, Virgilio Alzamora (GBG Perú) y Rodrigo López (Director Deportivo GBG)

Se comenta mucho con la posibilidad de que sea prestado a algún club del City Football Group. ¿Existe esa posibilidad?

Eso dependerá de la evolución de Kluiverth este año que le resta para llegar a la mayoría de edad. Sólo depende de él y a donde le dará para llegar. Pero está claro que al ser un grupo tan fuerte y con tantos equipos siempre se priorizará su desarrollo deportivo y continuidad. Jugará donde esté dentro de 1 año preparado para hacerlo. No olvidemos que aún no cumplió 17 años. Por más que juegue como un hombre y tenga un físico top no deja de ser un proyecto de gran jugador.

¿Llegaron ofertas de otros equipos de Europa por él?

Si. Hubo clubes de España Italia y Portugal interesados en él. Se evaluaron varios equipos y se concluyó que el proyecto más interesante, y al que no se podía decir que no era el del Manchester City. Querían al jugador, tenían un proyecto para él y apostaron en algo que no es común, ir en busca de un futbolista peruano de 16 años.

Kluiverth junto a Carlos Santoro y Gary Worthington (Emergent Talent Manchester City)

¿Por qué crees que se dio este interés?

Es un chico con una capacidad de aprendizaje muy por encima de la media. Tiene una muy buena familia. lleva una alimentación ordenada y aprovecha sus descansos como un verdadero profesional todos los días. Además es el chico con la mejor situación escolar de toda la selección peruana.

Tratándose de chicos, ¿que tanto priorizan el tema familiar, el entorno donde crecen y los estudios? ¿Hacen algún seguimiento especial?

Si. Creemos mucho en el apoyo de todo lo que se precisa para que los chicos logren ser top. No es casualidad que tengamos jugadores uruguayos representados por nuestra agencia en Juventus, Atlético de Madrid o Manchester City, y todos menores de 20 años. Es un proceso que conlleva un apoyo desde que tienen 12-13 años, donde se les brinda servicio psicológico, coaching, nutricionista, preparadores físicos y profesores para apoyarlos en el colegio. Ya se terminó la época en que solo alcanzaba con jugar bien a pelota. Hoy en día los clubes tops del mundo no quieren jugadores conflictivos, pocos profesionales o de entornos familiares complicados. No se buscan problemas. Quieren jugadores integrales y confiables.

¿Cómo se prepara Kluiverth con el tema del idioma en caso llegue a viajar a Inglaterra a penas cumpla la mayoría de edad?

Hace unos meses Kluiverth y su familia están aprendiendo inglés. Como lo dije antes, es un chico que siempre va a más. Quiere mejorar y esforzarse para ser el mejor. No solo como deportista sino como persona. Lo lleva en su ADN y eso es algo que no se compra en la farmacia.

¿A qué otros futbolistas peruanos representan?

El otro jugador que tenemos se llama Jorge del Castillo. Es la figura de la última sub 15 peruana. Actualmente integra el proceso sub 17. Juega también en Alianza Lima. Es un medía punta nacido en 2004 que le dará muchas alegrías a los hinchas de Alianza y de la selección. Es muy joven, pero si sigue haciendo las cosas bien podrá hacer muy linda carrera.